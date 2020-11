Usa 2020, governatore Pennsylvania: esito potrebbe non arrivare oggi

Ansa

"Armatevi di pazienza e fate un respiro profondo" perché l'esito del voto negli Stati Uniti potrebbe non arrivare oggi. E' l'invito rivolto agli elettori dal governatore dello Stato chiave della Pennsylvania, il democratico Tom Wolf. "In tutto lo Stato instancabili scrutatori sono pronti a garantire che ogni voto venga conteggiato - ha detto Wolf -, ma per contare questo eccezionale numero di voti si potrebbe impiegare più tempo che in passato".