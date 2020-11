Usa 2020, Cnn: Trump non intende invitare Biden alla Casa Bianca

Afp

Al momento, Donald Trump non intende invitare Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti. Un mancato invito del presidente in carica al suo successore sarebbe una grave rottura della tradizione. D'altra parte, l'attuale presidente Usa ha detto chiaramente di non riconoscere l'elezione del suo avversario e di prepararsi a una dura battaglia legale contro di lui.