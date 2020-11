Usa 2020, da Washington a New York esplode la gioia per Biden presidente

Da New York a Washington esplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa 2020. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. "You're fired" ("Sei licenziato") è lo slogan del popolo di Joe Biden: la frase che sta tanto a cuore all'attuale inquilino della Casa Bianca, e che lo ha reso famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata contro di lui. Anche davanti alla Casa Bianca una folla, soprattutto di giovani, festeggia la vittoria del candidato dem. La piazza antistante a 1600 Pennsylvania Avenue cambia così pelle: da teatro delle proteste a teatro dei festeggiamenti. Gente festante anche su Time Square, a New York, e a Filadelfia, nello Stato della Pennsyvalnia che ha assegnato i 20 grandi elettori decisivi per la vittoria di Biden (e dove il neo-eletto presidente è nato). Dimostrazioni di giubilo in diverse città Usa