Cnn: Trump non ha ancora avuto nessun contatto con Biden

Ansa

Il presidente uscente Donald Trump non ha avuto alcuna comunicazione con il neo eletto alla Casa Bianca Joe Biden, da quando l'ex vicepresidente ha vinto le elezioni. Lo riporta Cnn, citando alcune fonti. Trump non ha concesso ancora la vittoria a Biden e, secondo quanto dichiarato dal suo legale Rudy Giuliani, non è intenzionato a farlo.