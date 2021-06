Coronavirus, Ue a Oms: "Dobbiamo raggiungere target 70% vaccinati"

Ansa

"Le vaccinazioni sono cruciali e dobbiamo garantire il raggiungimento del target del 70% di adulti vaccinati nell'Ue per fine luglio". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, riferendosi alla preoccupazione dell'Oms sulla carenza di vaccinazioni in Europa. L'Esecutivo ha poi sottolineato che sta lavorando "con varie aziende che producono vaccini per essere sicuri che in questo trimestre e nel prossimo siano fatte le consegne previste".