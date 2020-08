Coronavirus, Tunisia impone tampone per chiunque arrivi dall'estero

Per entrare in Tunisia sarà necessario mostrare l'esito di un esame che certifichi di non essere positivi al coronavirus, a prescindere dal Paese di provenienza. Lo ha annunciato il ministro della Sanità ad interim di Tunisi, Habib Kchaou. La misura è stata adottata per cercare di limitare la crescita dei casi di questi ultimi giorni. Entrerà in vigore il 26 agosto. La Tunisia ha registrato 2.314 casi confermati di coronavirus e 57 decessi.