Coronavirus, Trump usa per la prima volta mascherina in pubblico

Donald Trump ha usato per la prima volta in pubblico una mascherina contro il coronavirus. E' avvenuto durante una visita all'ospedale militare Walter Reed a Bethesda, Maryland, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Le immagini sono state trasmesse dalla tv Usa. In precedenza il presidente aveva usato la mascherina visitando una fabbrica ma in una zona privata, anche se poi foto e video erano arrivati lo stesso.