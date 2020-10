Coronavirus, Trump nello Studio Ovale nonostante l'isolamento

Donald Trump si è recato nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento dopo aver contratto il coronavirus. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico, spiegando che si è reso necessario il ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow, però, ha anche affermato di non sapere chi era con il presidente americano.