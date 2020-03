Coronavirus, Trump: "Dovevo agire velocemente, non potevo aspettare l'Ue"

Donald Trump ha spiegato di non essersi consultato con l'Europa prima del blocco dei voli "perché ci sarebbe voluto troppo tempo per fare delle chiamate individuali" e di aver comunque fatto delle telefonate ai leader europei, pur non specificando a chi. Il presidente americano ha poi aggiunto che, per limitare le possibilità di contagio da coronavirus, c'era la necessità di "agire velocemente".