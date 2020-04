Coronavirus, Trump: Cuomo supplica aiuto e ora sembra voglia l'indipendenza

Donald Trump ha risposto al governatore di New York, Andrew Cuomo, che lo aveva accusato di volersi comportare da monarca sulla questione della riapertura delle attività. "Cuomo chiama tutti i giorni, persino ogni ora, implorando per tutto, per cose in gran parte di responsabilità dello Stato, come nuovi ospedali, letti, ventilatori ecc. Ho fatto tutto per lui e ora sembra che voglia l'indipendenza. Non succederà", ha scritto Trump su Twitter.