Donald Trump si è detto fortemente in disaccordo con il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, per la sua decisone di riaprire da venerdì saloni di bellezza, barbieri e parrucchieri, centri massaggi e per i tatuaggi. "Amo questa gente ma possono aspettare ancora un po' perché la sicurezza deve predominare", ha detto il presidente americano nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus.