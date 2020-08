Coronavirus, troppi casi: Malta chiude bar e locali notturni

A Malta non si fermano i contagi da coronavirus: dopo i 135 casi tra sabato e domenica, altri 69 positivi sono stati registrati nelle ultime 24 ore. E il governo, dopo una riunione d'emergenza, lunedì mattina ha varato una lista di provvedimenti: chiusura di bar e locali notturni, obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, stop ai party in barca, ricevimenti di nozze ammessi solo se i partecipanti sono seduti.