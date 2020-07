Coronavirus, tribunale sospende il lockdown imposto in Catalogna

Il tribunale di Lleida, in Catalogna, ha deciso di non ratificare la decisione presa dal governo catalano di imporre, a partire da mezzanotte, un lockdown in otto comuni, tra cui la stessa città di Lleida. Secondo il giudice, infatti, l'ordinanza della Generalitat è "sproporzionata" rispetto al rischio coronavirus. La decisione può comunque essere impugnata dalle autorità regionali.