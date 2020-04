Coronavirus, superindice Ocse segnala calo record per le economie

Il Cli, superindice dell'Ocse che offre una possibile interpretazione delle evoluzioni economiche attese per il futuro, segnala il più importante calo mensile mai registrato in gran parte delle grandi economie mondiali. Si tratta, scrive l'Ocse in una nota, di una situazione "dovuta al notevole shock economico causato dalla pandemia Covid-19 e dal suo impatto su produzione, consumo e fiducia in seguito alle misure di confinamento".

