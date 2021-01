Coronavirus, stime di Londra: in Gb sfondata quota 100mila morti

Ansa

Secondo le stime dell'istituto nazionale di statistica di Londra, la Gran Bretagna, primo Paese in Europa, ha sfondato la soglia dei 100.000 morti per coronavirus toccando quota 104mila. Il dato include tutti i casi in cui il Covid-19 sia stato indicato sui certificati di morte come causa o concausa del decesso. Stando invece al conteggio ufficiale comune agli altri Paesi, che considera solo chi è morto dopo un test positivo, il totale è di 98.500.