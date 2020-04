Coronavirus, riunione d'emergenza dell'Oms sulla pandemia

L'Oms riunirà giovedì il suo comitato d'emergenza per fare il punto sulla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ricordando che l'Organizzazione mondiale della sanità ha agito "sin dall'inizio con trasparenza e responsabilità. Non ci siamo arresi e non ci arrenderemo, il nostro obiettivo è servire tutta la comunità".