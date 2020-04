Coronavirus, restrizioni a Tokyo dopo impennata casi

Le autorità locali a Tokyo hanno annunciato una stretta sulle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus dopo aver registrato il più alto numero di contagi in un giorno, con 189 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ed il terzo giorno di progressivo aumento di contagi, per un totale ad oggi di 1.708. Da sabato esercizi commerciali, bar, internet café, ma anche palestre, cinema, teatri e università rimarranno chiusi.