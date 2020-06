Coronavirus, registrati due casi in Nuova Zelanda dopo 24 giorni a zero contagi

Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Nuova Zelanda, dopo che per 24 giorni consecutivi non vi erano stati più contagi nel Paese. Le due persone che hanno contratto il virus avevano entrambe viaggiato recentemente nel Regno Unito e, secondo i media locali, avevano ricevuto un'autorizzazione speciale per partecipare a un funerale. La scorsa settimana Wellington aveva revocato tutte le restrizioni proclamandosi Paese Covid-free.