Coronavirus, record di contagi in Romania: 1.378 nelle ultime 24 ore

In Romania si registra un nuovo picco di contagi giornalieri da coronavirus, con 1.378 casi e 50 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale di positivi a 59.273 e il numero di vittime a 2.616. La Romania resta il Paese dei Balcani maggiormente colpito dal Covid-19, ed è tra i primi focolai di contagio in Europa. In Italia per le persone che arrivano da Romania e Bulgaria vige l'obbligo di una quarantena di 14 giorni.