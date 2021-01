Coronavirus, primo lockdown per migliaia di persone a Hong Kong

Ansa

Le autorità di Hong Kong hanno imposto il primo lockdown per decine di migliaia di cittadini. L'obiettivo è quello di contenere un peggioramento della pandemia di coronavirus nel distretto ad alta densità abitativa di Yau Tsim Mong, in cui è registrata circa la metà dei casi giornalieri dell'ultima settimana. La misura dovrebbe entrare in vigore nel fine settimana. Ad oggi Hong Kong ha confermato complessivamente 9.867 casi di Covid-19 e 167 decessi.