Coronavirus, primo caso di contagiato in Danimarca

Le autorità della Danimarca hanno annunciato il primo caso accertato di coronavirus. Si tratta di un uomo che era rientrato dall'Italia con la sua famiglia il 24 febbraio dopo aver trascorso una vacanza in una località sciistica in Lombardia. Sua moglie e suo figlio sono risultati negativi ai test e le condizioni dell'uomo sono state definite abbastanza buone.