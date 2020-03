Coronavirus, prima vittima a New York: è una donna di 82 anni

Una donna di 82 anni è la prima vittima del coronavirus nella città di New York. Lo ha reso noto il governatore dello Stato americano, Andrew Cuomo. La vittima soffriva da tempo di enfisema e altre patologie respiratorie. I casi confermati per ora sono 421 nello Stato di New York, di cui 154 nella Grande Mela. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui