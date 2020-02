Coronavirus, Oms: molto preoccupati per l'aumento dei casi in Italia

"Siamo profondamente preoccupati per l'improvviso aumento dei casi di infezione da coronavirus in Italia, Iran e Corea del Sud". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisando che "al momento fuori dalla Cina si sono registrati 2.074 casi in 28 Paesi e 23 morti". L'Organizzazione mondiale della sanità ha poi sottolineato che "non si può parlare ancora di pandemia, ma solo di epidemia".