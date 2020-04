Coronavirus, Oms: l'allentamento delle misure non è la fine della pandemia

L'allentamento delle misure di lockdown "non significa la fine della pandemia". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul coronavirus. "Tutti i Paesi coinvolti devono assicurarsi di essere in grado di individuare, testare, isolare e curare ogni caso" di Covid-19, ha sottolineato.

