Coronavirus, Oms: la pandemia si vince solo se restiamo uniti 

L'unico modo per combattere il coronavirus è "restare uniti". Così il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, due giorni dopo la conferma che gli Usa lasceranno l'agenzia dell'Onu. "Il virus - ha quindi sottolineato - prospera nelle divisioni ma viene ostacolato quando siamo uniti. La più grande minaccia adesso non è il virus in sé. Ma la mancanza di amicizia e solidarietà a livello globale e nazionale".