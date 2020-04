Coronavirus, Oms contro Taiwan: mai avuto notizie di contagio uomo-uomo

Continua la polemica a distanza tra l'Oms e Taiwan per il coronavirus. Le autorità taiwanesi ribadiscono di aver informato l'Oms sul rischio di trasmissione del virus da uomo a uomo già dopo i primi casi in Cina. Questo avvertimento, secondo l'Organizzazione, non sarebbe invece mai arrivato. L'unica comunicazione, per l'agenzia, sarebbe stata una email nella quale si menzionavano "casi di polmonite atipica a Wuhan".