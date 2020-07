Coronavirus, oltre 573mila vittime nel mondo

Preoccupa il Messico, che ha registrato lunedì 4.685 casi di coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi segnati finora quota 304.435: allo stesso tempo, i morti nelle ultime 24 ore sono stati 485, che hanno spinto il totale a quota 35.491. Il Messico è il settimo Paese con il maggior numero di casi a livello mondiale.

Pessimi numeri anche per l'India, con oltre 100mila casi di coronavirus in soli quattro giorni: secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità. Nelle ultime 24 ore nel Paese i contagi sono stati 28.498 ed i decessi 553, dati questi che portano i rispettivi bilanci a quota 906.752 e 23.727. In India, terzo Paese al mondo per numero di casi, sono guarite finora 571.460 persone: i casi attivi sono 311.565 e dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti oltre 12 milioni di tamponi.

Il bilancio dei casi di coronavirus in Perù ha superato quota 330mila e quello dei morti e' oggi oltre la soglia dei 12mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta la Cnn. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 3.797, un dato che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a quota 330.123. Allo stesso tempo, sono stati registrati ulteriori 184 decessi, per un totale di 12.054. Il Perù è il secondo Paese in America Latina con il più alto numero di casi dopo il Brasile (1.884.967) ed il quinto a livello mondiale.

Hong Kong Disneyland sta chiudendo le porte di nuovo meno di un mese dopo la sua riapertura, a seguito di un nuovo focolaio di coronavirus in città. Il parco a tema era stato originariamente chiuso alla fine di gennaio quando la pandemia di coronavirus aveva cominciato a diffondersi in tutto il mondo. La "Casa del topo" aveva deciso di riaprire il parco il 18 giugno.