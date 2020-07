Coronavirus, nuove misure a Hong Kong dopo picco di contagi 

A Hong Kong registrati 145 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Un record negativo che porta le autorità a stabilire nuove misure di contenimento come l'obbligo per i cittadini di indossare le mascherine in pubblico. Vietati gli assembramenti di più di due persone mentre i ristoratori possono effettuare solo vendita da asporto. "La situazione è straordinariamente grave", dice il segretario capo dell'amministrazione, Matthew Cheung.