Coronavirus, New York riapre: cadono restrizioni e via mascherine

Dopo mesi di chiusure, dovute alla pandemia di coronavirus, New York riapre. Dal 19 maggio la maggior parte delle restrizioni non è più in vigore. I ristoranti sono tornati ad aprire al 100% della loro capacità, anche le sale interne. Al 100% anche le palestre e ok alle feste in casa. La novità maggiore riguarda le mascherine: l'obbligo viene a cadere per i vaccinati sia per le attività all'esterno sia per quelle all'interno.