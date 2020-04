Coronavirus, nel mondo oltre 2 milioni e 250mila casi

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 2 milioni e 250mila. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Per la precisione, i contagi sono ora nel complesso 2.259.317, di cui 706.779 (oltre il 31%) solo negli Stati Uniti, dove sono state testate oltre 3 milioni e mezzo di persone. Sono infine 154.694 i morti a livello globale. Segui tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia e nel mondo in tempo reale