Coronavirus, negli Usa 43mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Negli Stati Uniti sono stati 43mila i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 2,83 milioni di contagi e 129.527 morti. Doppo tre giorni record, però, il dato giornaliero risulta in flessione, anche se gli Usa restano il Paese più colpito al mondo. Per quanto riguarda l'America Latina, invece, il Messico diventa il quinto Paese al mondo più colpito dalla pandemia di coronavirus, superando la Francia.