Coronavirus, negli Usa 35mila casi in un giorno: record da aprile 

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 35mila nuovi casi di coronavirus nella giornata di martedì, dato record da fine aprile e il terzo più alto dall'inizio della pandemia. Lo scrive il New York Times. I casi continuano ad aumentare in 26 Stati su 50, prevalentemente nel Sud e nell'Ovest del Paese. Nuovi record giornalieri vengono segnalati in Texas (oltre 5mila casi) e in Arizona (più di 3.600).