Coronavirus, negli Stati Uniti 4.591 morti in 24 ore

Il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti vola alla cifra record di 4.591 in 24 ore. E' quanto emerge da un'analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della Johns Hopkins University. Alle 20 locali, ore 4 del mattino di venerdì in Italia, i morti sono stati oltre 4.500 in 24 ore, battendo il precedente record di 2.569.