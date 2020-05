Coronavirus, Mnuchin: "Negli Stati Uniti disoccupazione verso il 25%"

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha previsto che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, ora al 14,7%, potrebbe presto avvicinarsi al 25% per l'emergenza coronavirus. Non riaprire le attività produttive, ha aggiunto in un'intervista alla Fox, potrebbe causare un danno economico "permanente", ponendo un rischio più grande di quello di una ripartenza.