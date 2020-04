Coronavirus, Merkel: "Tempi straordinari, in gioco la tenuta dell'Europa"

"Viviamo tempi straordinari", siamo di fronte alla "più grande prova" dalla seconda guerra mondiale e "in gioco c'è la tenuta dell'Europa". Così Angela Merkel al Bundestag in vista del Consiglio Ue, dove si decideranno i provvedimenti da mettere in campo per arginare la crisi scatenata dal coronavirus. "Una cosa è chiara - ha detto la cancelliera tedesca - dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui