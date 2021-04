Coronavirus, Merkel ha ricevuto prima dose del vaccino AstraZeneca

Ansa

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La 66enne è stata vaccinata all'ex aeroporto di Berlino Tempelhof. "Ringrazio tutti quelli che si impegnano nella campagna vaccinale - ha affermato la cancelliera - Il vaccino è la chiave per superare la pandemia". In Germania il siero di AstraZeneca viene somministrato solo agli over 60.