Coronavirus, media: Trump non voleva andare in ospedale

Donald Trump "non voleva farsi ricoverare per Covid a un mese dalle elezioni e ha tentato di resistere ai medici". Lo scrivono diversi media Usa, precisando che il presidente "ha ceduto alle pressioni, dopo che gli era stato dato un ultimatum: poteva recarsi all'ospedale mentre era ancora in grado di camminare o i dottori sarebbero stati costretti a portarlo in una carrozzella o in barella".