Coronavirus, l'Oms avverte: "L'allarme pandemia durerà a lungo"

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità l'allarme pandemia da coronavirus durerà ancora a lungo e prima di tornare alla cosiddetta "nuova normalità" dovrà passare molto tempo. Lo ha detto Mike Ryan, a capo del programma di emergenze santiarie dell'Oms, rispondendo a chi gli chiedeva quando sarà revocata l'allerta. "Non abbasseremo la guardia - ha poi chiarito - finché non avremo un significativo controllo dei virus e sistemi sanitari più forti". Segui in termpo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui