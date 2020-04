Coronavirus, lo Stato di New York supera l'Italia per numero di casi

Con i suoi 138.836 casi di coronavirus lo Stato di New York ha superato l'Italia, che ha un numero di contagiati complessivo di 135.586. In totale gli Stati Uniti contano 378.289 casi e 11.830 morti. Grave anche la situazione economica. Solo nella città di New York, ha dichiarato il sindaco Bill de Blasio, "almeno mezzo milione di persone è senza lavoro o lo sarà presto".