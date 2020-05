Coronavirus, l'Irlanda estende il lockdown fino al 18 maggio

L'Irlanda ha prorogato fino al 18 maggio il lockdown imposto per arginare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Leo Varadkar, aggiungendo: "Abbiamo bisogno di altre due settimane di restrizioni rigide per indebolire ulteriormente il virus". Finora in Irlanda si contano 1.265 vittime di Covid-19, mentre i contagiati si aggirano intorno ai 21mila. Scuole e college riapriranno solo a settembre.