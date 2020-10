Coronavirus, l'Irlanda del Nord chiude le scuole per due settimane

Ansa

Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus, l'Irlanda del Nord estenderà a due settimane la pausa di metà semestre delle scuole. Le restrizioni, che entreranno in vigore venerdì, prevedono anche limiti a matrimoni e funerali e la chiusura per 4 settimane di pub e ristoranti, ad eccezione di quelli take away e di quelli che effettuano consegne a domicilio.