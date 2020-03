Coronavirus, l'India chiude le frontiere agli italiani: visti sospesi

L'India chiude l'ingresso ai viaggiatori provenienti da Italia, Cina, Iran, Corea del Sud e Giappone per timore del coronavirus. Lo scrivono i media locali, facendo riferimento a un comunicato diffuso dal governo. I visti rilasciati fino ad ora sono sospesi "per tutti i cittadini" provenienti dai cinque Paesi "che non siano ancora entrati" in India. Si fa eccezione solo per diplomatici e funzionari Onu, che dovranno comunque essere controllati.

