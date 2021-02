Coronavirus, India: tampone per arrivi da Gb, Brasile, Sudafrica

Ansa

L'India imporraà il test anti -Covid a tutti i passeggeri in arrivo, direttamente o indirettamente, da Regno Unito, Sudafrica e Brasile per cercare di contenere la diffusione nel Paese delle rispettive varianti del coronavirus. L'India, che finora ha registrato 187 casi di variante inglese, a gennaio ha rilevato la variante sudafricana in quattro persone e a febbraio quella brasiliana.