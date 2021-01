Coronavirus, India lancia maxi campagna di vaccinazione

Ansa

Un addetto alle pulizie di un ospedale è stato il primo a ricevere il vaccino contro il coronavirus in India, inaugurando la mega campagna di vaccinazione, la più grande al mondo, con 1,3 miliardi di persone da immunizzare. L'India è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti. I vaccini in distribuzione sono due: il Covishield (nome usato nel Paese per il vaccino AstraZeneca) e il Covaxin (sviluppato da un'azienda indiana).