Coronavirus, in Turchia quasi 105mila casi e 2.600 vittime

Salgono a 104.912 i casi di coronavirus in Turchia, con 3.122 contagi confermati nelle ultime 24 ore su 38.351 tamponi effettuati. Le nuove vittime registrate sono 109, portando il totale dall'inizio della pandemia a 2.600. In terapia intensiva ci sono attualmente 1.790 malati, con 929 intubati. I pazienti guariti aumentano di 3.246 unità, superando per la prima volta il numero dei nuovi contagiati e portando il totale a 21.737.