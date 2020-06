Coronavirus, in Turchia i nuovi contagi risalgono oltre i 1.000

Dopo due settimane i nuovi malati di coronavirus in turchia tornano a superare quota mille, con 1.195 contagi nelle ultime 24 ore, che portano il torale a 175.218 casi. Notizie positive invece sul fronte delle nuove vittime che sono 15, ai minimi da fine marzo, per un totale di 4.778 decessi confermati dall'inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 664, con 282 intubati.