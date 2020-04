Coronavirus, in Spagna "isolamento continua ma via le misure estreme"

In Spagna "continua l'isolamento" per cercare di rallentare il contagio da coronavirus. Lo ha confermato il premier Pedro Sanchez specificando, tuttavia, che da lunedì "si tolgono le misure estreme di congelamento dell'economia" e si procede alla parziale riapertura di alcune attività produttive. "La de-escalation sarà progressiva e molto cauta", ha detto Sanchez spiegando che comunque il Paese non è ancora entrato nella fase-2 dell'emergenza.