Coronavirus, in Portogallo sistema sanitario vicino al collasso

Ansa

Il sistema sanitario in Portogallo è vicino al collasso, come mostrano i dati delle unità di terapia intensiva, dopo che il Paese ha registrato il picco di contagi e vittime in 24 ore. Gli ospedali portoghesi possono ospitare un massimo di 672 pazienti Covid in terapia intensiva, secondo il ministero della Salute, e al momento in rianimazione ci sono 638 persone. Il numero dei ricoveri potrebbe aumentare notevolmente dalla prossima settimana.