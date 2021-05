Coronavirus, in Gran Bretagna nuovi allentamenti alle restrizioni

Ansa

In Gran Bretagna, dove la campagna vaccinale vola verso i 50 milioni di dosi somministrate, sono state annunciati nuovi allentamenti alle restrizioni. Dal 17 maggio verrà abolito ogni limite sulle presenze ai funerali (per ora il massimo è di 30 persone) e verrà innalzato da 15 a 50 invitati quello per i matrimoni. Dal 21 giugno, poi, dovrebbe cadere l'obbligo del distanziamento sociale all'aperto.