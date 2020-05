Coronavirus, in Germania 913 nuovi casi di contagio in 24 ore

In Germania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 913 nuovi casi di contagio da Coronavirus, con il totale che sale a quota 173.152. Lo riporta l'istituto per le malattie infettive Robert Koch Institute (Rki) per le malattie infettive. L'epidemia ha causato altri 101 morti, ha detto l'istituto, portando il numero totale a 7.824.